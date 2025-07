10&Lotto: a Lequile (LE) si festeggiano i 50mila euro

Il concorso del 10&Lotto del 17 luglio fa esultare la Puglia grazie al premio più alto di giornata, vinto a Laquile, in provincia di Lecce, con 50mila euro centrati grazie a un “nove” Oro.

A Torre Roveresche, in provincia di Pesaro e Urbino, si festeggia una vincita da 40mila euro con un “sette” Oro. Completano il podio due vincite da 20mila euro ciascuna, realizzate a Trino, in provincia di Vercelli, e a Napoli.

Da segnalare anche due vincite in Veneto: 17.500 euro a Ponzano Veneto, in provincia di Treviso, con un “sei” Oro, e 9.000 euro a Venezia con un “tre”.

Doppietta anche per la Sicilia, con 12mila euro vinti a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, grazie a un “sei” Doppio Oro, e 10mila euro a Modica, in provincia di Siracusa, con 3 Numeri Extra.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per oltre 21,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,18 miliardi di euro dall’inizio del 2025.

PressGiochi