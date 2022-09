10&Lotto: a Giugliano in Campania (NA) vincita da 1 milione di euro

E’ Giugliano in Campania (NA) a festeggiare nell’ultima estrazione del 10&Lotto di giovedì, 8 settembre 2022, una vincita altissima da 1 milione di euro. Da segnalare anche San Vito Chietino

E’ Giugliano in Campania (NA) a festeggiare nell’ultima estrazione del 10&Lotto di giovedì, 8 settembre 2022, una vincita altissima da 1 milione di euro. Da segnalare anche San Vito Chietino (CH) che con un ‘cinque’ Oro viene premiata con 27mila euro.

Festeggia anche il Lazio dove sono state centrate tre vincite per il valore complessivo di 35mila euro, in particolare a Roma grazie ad un ‘nove’ da 20mila euro, a Lanuvio, in provincia di Roma, con un ‘sette’ Oro da 10mila euro e a Nepi, provincia di Viterbo, un ‘otto’ Doppio Oro da 5mila euro.

Ieri, il 10&Lotto ha regalato vincite per 21,2 mln di euro, cifra che sale ad oltre 2,5 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi