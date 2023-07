10&Lotto, a Cavriago (RE) vinti 40mila euro

Il 10&lotto del 6 luglio premia Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, con un ‘nove’ da 40mila euro, mentre ad Udine un fortunato giocatore ha centrato un ‘nove’ da 20mila

Il 10&lotto del 6 luglio premia Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, con un ‘nove’ da 40mila euro, mentre ad Udine un fortunato giocatore ha centrato un ‘nove’ da 20mila euro. In questo concorso premiata anche Silea, in provincia di Treviso, con un ‘quattro che vale oltre 7mila euro, a Roma invece sono stati vinti 6.300 euro grazie ad un ‘uno’ Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito oltre 22 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 1.998 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi