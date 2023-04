10&Lotto: a Castagnito (CN) vinti 60mila euro

Nell’ultima estrazione del 10&Lotto di martedì, 4 aprile, sorride il Piemonte, in particolare Castagnito, in provincia di Cuneo, dove vengono vinti 60mila euro grazie ad un ‘cinque’ Oro. Seguono 20mila

Nell’ultima estrazione del 10&Lotto di martedì, 4 aprile, sorride il Piemonte, in particolare Castagnito, in provincia di Cuneo, dove vengono vinti 60mila euro grazie ad un ‘cinque’ Oro. Seguono 20mila euro per Parete, in provincia di Caserta, che festeggia la vittoria per aver centrato nove numeri su dieci giocati, mentre Lucca, in Toscana, viene premiata con 15mila euro grazie ad un ‘sette’ Doppio Oro.

Da segnalare anche una serie di premi da 10mila euro ciascuno aggiudicati a Corigliano Rossano (CS), doppia vincita per Aprilia (LT), ad Enna e a Milano.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito oltre 30 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 1.044 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi