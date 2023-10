10&Lotto: a Caorle (VE) si festeggia un ‘nove’ Oro da 50mila euro

Il concorso del 10&Lotto di giovedì, 26 ottobre, ha premiato un fortunato giocatore di Caorle, in provincia di Venezia, che si è aggiudicato un premio da 50mila euro centrando un ‘nove’ Oro.

Premiatissima la Lombardia con una serie di vincite nella provincia di Bergamo, la piu’ alta è per Nembro con 45mila euro vinti grazie ad un ‘otto’ Oro, segue Albino che esulta per un ‘otto’ da 40mila euro, infine Milano che, con un ‘sei’ Oro, viene premiata con 18.750 euro.

In questa estrazione, fortunata anche la provincia di Bari con vincite registrate a Santeramo in Colle, con 30mila euro grazie ad un ‘otto’ Oro, per Triggiano arriva un ‘sei’ Oro da 22.500 euro, chiude il quadro delle vincite in Puglia Terlizzi con 15.000 euro grazie ad un ‘sette’ Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito oltre 20 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 3.113 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi