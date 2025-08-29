Newsletter

29 Agosto 2025 - 21:34

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

10&Lotto: a Campobasso realizzata una vincita da 50mila euro

Nel concorso del 10&Lotto di giovedì 28 agosto, è il Molise a festeggiare: a Campobasso è stata registrata una vincita da 50mila euro grazie a un 9 Oro. Sorride anche

29 Agosto 2025

Share the post "10&Lotto: a Campobasso realizzata una vincita da 50mila euro"

Print Friendly, PDF & Email

Nel concorso del 10&Lotto di giovedì 28 agosto, è il Molise a festeggiare: a Campobasso è stata registrata una vincita da 50mila euro grazie a un 9 Oro.

Sorride anche la Lombardia con Muggiò, in provincia di Monza e Brianza, dove è stato centrato un 3 Oro da 13mila euro, mentre a Milano è stata realizzata una vincita da 6mila euro con un 6 Doppio Oro.

Da segnalare inoltre i 14.700 euro vinti a Siracusa grazie a un 5.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per un totale di 19 milioni di euro in tutta Italia, portando il montepremi complessivo da inizio anno a oltre 2,59 miliardi di euro.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Serie A. Tudor, contro il Genoa, si affida alla storia e a David

La Serie A torna in campo: tutto sulla seconda giornata del campionato 2025/26

Giochi a distanza. ADM proroga le concessioni online fino al 12 novembre 2025

Australia, Albanese cauto sul divieto totale alla pubblicità del gioco d’azzardo

Voghera (PV), minorenni in sala scommesse. Sanzionato il titolare

SAGSE chiude il tour latinoamericano 2025 e annuncia il calendario 2026

10&Lotto: a Campobasso realizzata una vincita da 50mila euro

Lotto: in Piemonte vincite per oltre 32mila euro

SuperEnalotto: a Fiastra (MC) e a Padova, realizzata vincita per oltre 78mila euro ciascuno

Formula 1: Norris-Piastri, testa a testa nel GP di Olanda

Allwyn valutata 11,2 miliardi di euro dopo la cessione di una quota di Komarek

Mondiali di calcio: ONU aggiorna linee guida contro le scommesse illegali

slotmachineweb.com
www.mondogaming.eu
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy