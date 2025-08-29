10&Lotto: a Campobasso realizzata una vincita da 50mila euro

29 Agosto 2025 - 21:34
29 Agosto 2025
Nel concorso del 10&Lotto di giovedì 28 agosto, è il Molise a festeggiare: a Campobasso è stata registrata una vincita da 50mila euro grazie a un 9 Oro.
Sorride anche la Lombardia con Muggiò, in provincia di Monza e Brianza, dove è stato centrato un 3 Oro da 13mila euro, mentre a Milano è stata realizzata una vincita da 6mila euro con un 6 Doppio Oro.
Da segnalare inoltre i 14.700 euro vinti a Siracusa grazie a un 5.
L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per un totale di 19 milioni di euro in tutta Italia, portando il montepremi complessivo da inizio anno a oltre 2,59 miliardi di euro.
