10&Lotto: a Buccinasco (MI), vinti 300mila euro

L’estrazione del 10&Lotto del 3 febbraio ha distribuito vincite importanti in tutta Italia. Spiccano i 300mila euro vinti a Buccinasco, in provincia di Milano, grazie a un 8 Oro. Restando in Lombardia, si registrano altre vincite: a Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza, sono stati centrati 45mila euro con 9 numeri Extra, mentre a Milano si festeggiano 20mila euro ottenuti con un 6.

Fortunata anche l’Emilia-Romagna, con Rimini premiata con 200mila euro grazie a un 9 Doppio Oro. In Umbria, a Umbertide, in provincia di Perugia, sono stati vinti 100mila euro grazie a un 8 Doppio Oro.

Premiata infine la provincia di Catanzaro, con due vincite da 30mila euro ciascuna, entrambe frutto di un 8 Oro, destinate a Stella Marina e Soverato.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 32,4 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio anno a 396,4 milioni di euro.

