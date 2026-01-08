Newsletter

09 Gennaio 2026

10&Lotto: a Bordighera (IM) vinti 50mila euro

Liguria fortunata con il 10&Lotto del 7 gennaio. Il premio più alto della giornata, pari a 50mila euro, viene centrato a Bordighera, in provincia di Imperia, grazie a un 9

08 Gennaio 2026

Liguria fortunata con il 10&Lotto del 7 gennaio. Il premio più alto della giornata, pari a 50mila euro, viene centrato a Bordighera, in provincia di Imperia, grazie a un 9 Oro.

Festa anche in Campania, con due vincite: la più alta si registra a Succivo, in provincia di Caserta, dove vengono vinti 20mila euro grazie a un 6. A questi si aggiungono i 10mila euro conquistati a Salerno con un 7 Extra.

Doppia vincita anche in Calabria: 20mila euro vanno a Cotronei, in provincia di Crotone, grazie a un 9, mentre a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, si festeggiano 8mila euro, frutto di un 7 Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 19,7 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale da inizio anno a 84,2 milioni di euro.

 

PressGiochi

PressGiochi

