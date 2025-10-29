Newsletter

29 Ottobre 2025 - 13:11

10&Lotto: per le Marche doppietta da 32.500 euro

29 Ottobre 2025

Il 10&Lotto del 28 ottobre regala grandi soddisfazioni alle Marche, con due vincite importanti: 20mila euro ad Appignano, in provincia di Macerata, grazie a un 9 Doppio Oro, e 12.500 euro a Jesi, in provincia di Ancona, con un 6 Oro.

La vincita più alta della giornata spetta al Veneto: a Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, sono stati vinti 22mila euro con un 8 Doppio Oro.

Brilla anche la Puglia, che realizza una doppietta da oltre 20mila euro: 12.500 euro a Rutigliano, in provincia di Bari, con un 5 Doppio Oro, e 8.010 euro a Maglie, in provincia di Lecce.

Anche la Lombardia si fa notare: a Milano un giocatore ha centrato 10mila euro con un 6 Doppio Oro, mentre a Ternate, in provincia di Varese, sono stati vinti 9.900 euro grazie a un 5 Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 25,3 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale dei vincitori da inizio anno a 3,2 miliardi di euro.

 

PressGiochi

10&Lotto: per le Marche doppietta da 32.500 euro

PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

