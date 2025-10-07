10&Lotto: a Roma vincite per oltre 157mila euro

Lazio in festa nei concorsi del 10&Lotto di venerdì 3 e sabato 4 ottobre 2025, con vincite totali a Roma per 157.400 euro. La somma comprende il premio più alto

Lazio in festa nei concorsi del 10&Lotto di venerdì 3 e sabato 4 ottobre 2025, con vincite totali a Roma per 157.400 euro. La somma comprende il premio più alto registrato nel concorso di venerdì, pari a 100mila euro, ottenuto grazie a un 9 “Doppio Oro”. A questo si aggiungono 20mila euro vinti con un 5 “Extra”, 16mila euro con un 7, 10mila euro con un 8, 6.400 euro con un 6 “Doppio Oro” e 5mila euro con un 8 “Doppio Oro”.

Anche il Veneto si distingue, in particolare Venezia, dove sono stati vinti complessivamente 68mila euro grazie a una doppietta: 60mila euro ottenuti con un 3 “Doppio Oro” e altri 8mila euro con un 3 “Oro”.

Vincite significative anche in Lombardia, con un totale di 62.500 euro. A Gallarate, in provincia di Varese, un fortunato giocatore ha centrato un 9 “Oro” da 50mila euro, mentre a Milano è stato realizzato un 6 “Oro” da 7.500 euro. A Crema, in provincia di Cremona, è stato invece centrato un 8 “Doppio Oro” da 5mila euro.

Il Piemonte ha registrato premi per un totale di 21.000 euro, con un 6 “Doppio Oro” da 15mila euro vinto a Crevoladossola, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, e un altro 6 “Doppio Oro” da 6mila euro a Pavone Canavese, in provincia di Torino.

Infine, in Calabria sono stati vinti complessivamente 20mila euro. A Cosenza è stato centrato un 6 “Oro” da 15mila euro, mentre a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, un fortunato ha vinto 5mila euro grazie a un 8 “Doppio Oro”.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per oltre 13,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,9 miliardi di euro da inizio anno.

PressGiochi