10&Lotto: 50mila euro vinti in provincia di Chieti

Il 10&Lotto di giovedì,8 maggio, premia l’Abruzzo, in particolare la città di Fara Filiorum Petri, in provincia di Chieti, dove sono stati vinti 50mila euro grazie ad un ‘nove’ Oro.

Premi destinati anche in Campania con i 20mila euro vinti a Battipaglia, in provincia di Salerno, grazie ad un ‘nove’, a questi si aggiungono i 10mila euro andati a Napoli grazie ad un ‘sette’ Doppio oro.

A Roma si esulta per i 22.500 euro frutto di un ‘sei’ Doppio Oro, a Trasaghis, in provincia di Udine, un fortunato giocatore viene premiato con 20mila euro grazie ad un ‘sette’ Oro.

Da segnalare la doppia a vincita per la Toscana con 11mila euro per Montopoli in Val d’Arno, in provincia di Pisa, e i 10mila euro andati a Prato.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,4 miliardi da inizio anno.

PressGiochi