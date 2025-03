10&Lotto: 50mila euro premiano la provincia di Avellino

Nel concorso del 10eLotto del 27 marzo, la vincita più alta della giornata spetta a Teora, in provincia di Avellino, dove sono stati vinti 50mila euro grazie a un “sette” Oro.

Doppia vincita per l’Emilia-Romagna, in particolare per la provincia di Piacenza: due colpi da 15mila euro ciascuno a Caorso e Castel San Giovanni.

Sorride anche la Lombardia con diversi premi: a Cesano Boscone, in provincia di Milano, sono stati vinti 15mila euro grazie a un “sette” Doppio Oro, mentre un giocatore di Orzinuovi, in provincia di Brescia, si aggiudica 10mila euro.

Premiato anche il Lazio: a Nettuno (RM) vinti 11mila euro con un “sei” Oro, mentre a Roma un “sette” Doppio Oro regala 10mila euro.

Spiccano infine due vincite da 20mila euro ciascuna: una a Cargeghe, in provincia di Sassari, con un “nove”, e l’altra a Novara con un “otto” Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,5 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio anno a 990,5 milioni di euro.

PressGiochi