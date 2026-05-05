10&Lotto: 30mila euro vinti a Campo Tures (BZ)

05 Maggio 2026 - 10:57
È il Trentino-Alto Adige a festeggiare dopo il concorso del 10&Lotto del 4 maggio. A Campo Tures, in provincia di Bolzano, sono stati vinti ben 30mila euro grazie a un
È il Trentino-Alto Adige a festeggiare dopo il concorso del 10&Lotto del 4 maggio. A Campo Tures, in provincia di Bolzano, sono stati vinti ben 30mila euro grazie a un “6 Doppio Oro”.
Doppietta per l’Emilia-Romagna: a Pieve di Cento, in provincia di Bologna, vinti 12.870 euro con un “3 Oro”, ai quali si aggiungono i 10mila euro centrati a Forlì, in provincia di Forlì-Cesena, grazie a un “6 Doppio Oro”.
Si festeggia anche in Campania con due vincite: la più alta arriva da Capriati a Volturno, in provincia di Caserta, dove sono stati vinti 10mila euro con un “7 Oro”. A Sorrento, in provincia di Napoli, centrati invece 7mila euro grazie a un “5 Oro”.
L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 19,1 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite da inizio anno a 1,39 miliardi di euro.
PressGiochi