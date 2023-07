10&Lotto: Palermo festeggia un ‘sei’ Doppio Oro da 30mila euro

La vincita piu’ alta dell’ultima estrazione del 10&Lotto di martedì, 11 luglio, fa festeggiare Palermo con un ‘sei’ Doppio Oro che vale 30mila euro, seguono due vincite per la Calabria, entrambe da 20mila euro ciascuno, una per Sellia Marina, in provincia di Catanzaro e una per Aprigliano, in provincia di Cosenza.

Da segnalare anche il tris di vincite per la Lombardia, la piu’ impotante a Milano, qui un fortunato giocatore esulta per i 14mila euro vinti grazie ad un ‘cinque’ Oro, a Sesto San Giovanni, nel milanese, sono stati vinti 12.600 euro con un ‘uno’ Oro, a questi si aggiungono i 10mila euro vinti a Lecco con un ‘sette’ Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 25,8 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 2.048 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi