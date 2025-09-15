Newsletter

15 Settembre 2025

10&Lotto: 12mila euro vinti in provincia di Caserta

Il 10&Lotto del 13 settembre premia la Campania con la vincita più alta della giornata: ad Aversa, in provincia di Caserta, sono stati vinti 12mila euro grazie a un “6

15 Settembre 2025

Il 10&Lotto del 13 settembre premia la Campania con la vincita più alta della giornata: ad Aversa, in provincia di Caserta, sono stati vinti 12mila euro grazie a un “6 Doppio Oro”.

Segue la Sardegna, dove Iglesias festeggia un “6 Oro” da 7.500 euro, mentre a Vibo Valentia, in Calabria, si registrano 6mila euro vinti con un “3 Doppio Oro”.

Da segnalare anche una doppietta nel Lazio: a Fiumicino, in provincia di Roma, sono stati vinti 5mila euro con un “8 Oro”; stesso importo anche a Roma, grazie a un “8 Doppio Oro”.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,1 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale da inizio anno a oltre 2,77 miliardi di euro.

 



