10&Lotto: 12mila euro vinti in provincia di Caserta

15 Settembre 2025 - 12:40
Il 10&Lotto del 13 settembre premia la Campania con la vincita più alta della giornata: ad Aversa, in provincia di Caserta, sono stati vinti 12mila euro grazie a un “6 Doppio Oro”.
Segue la Sardegna, dove Iglesias festeggia un “6 Oro” da 7.500 euro, mentre a Vibo Valentia, in Calabria, si registrano 6mila euro vinti con un “3 Doppio Oro”.
Da segnalare anche una doppietta nel Lazio: a Fiumicino, in provincia di Roma, sono stati vinti 5mila euro con un “8 Oro”; stesso importo anche a Roma, grazie a un “8 Doppio Oro”.
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,1 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale da inizio anno a oltre 2,77 miliardi di euro.
PressGiochi