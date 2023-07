10&lotto: 100mila euro premiano la provincia di Verona

E’ arrivata a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, la vincita piu’ importante del 10&Lotto del 25 luglio, nella località veneta infatti sono stati vinti ben 100mila euro, grazie

E’ arrivata a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, la vincita piu’ importante del 10&Lotto del 25 luglio, nella località veneta infatti sono stati vinti ben 100mila euro, grazie ad un ‘otto’ Doppio Oro. A Lamporecchio, in provincia di Pistoia, la vincita ammonta a 30mila euro con un ‘otto’ Oro.

Tre sono le vincite registrate in Lombardia, con Milano premiata con un ‘nove’ da 20mila euro, Cassina Rizzardi, in provincia di Como esulta con un ‘sette’ Oro da 8mila euro mentre a Legnano (MI), un fortunato giocatore intasca oltre 5mila euro grazie ad una vincita in modalità “istantanea”.

Da segnalare anche la vincita realizzata in provincia di Roma, a Riano infatti sono stati vinti 7.500 euro con un ‘quattro’ Oro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito 23 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 2.179 mld dall’inizio dell’anno.

PressGiochi