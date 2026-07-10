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10&Lotto: in Sicilia vincite per 70mila euro

Sorride la Sicilia nel concorso del 10&Lotto di mercoledì 9 luglio, con vincite complessive per 70mila euro. Il colpo più importante della giornata arriva a Brolo, in provincia di Messina,

10 Luglio 2026

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Sorride la Sicilia nel concorso del 10&Lotto di mercoledì 9 luglio, con vincite complessive per 70mila euro. Il colpo più importante della giornata arriva a Brolo, in provincia di Messina, dove un fortunato giocatore si aggiudica 50mila euro grazie a un 9 Oro. A questi si aggiungono i 20mila euro vinti a Siracusa con un 8 Doppio Oro.

Pioggia di premi anche in Lombardia, che totalizza 50mila euro. A Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, vengono centrate due vincite: 14mila euro con un 2 Oro e 13mila euro con un 3 Oro. Altri 13mila euro finiscono a Muggiò, in provincia di Monza e della Brianza, grazie a un 3 Oro, mentre a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, un 7 Oro regala 10mila euro.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 22,4 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale delle vincite dall’inizio del 2026 a oltre 2,102 miliardi di euro.

 

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