10&Lotto: centrate tre vincite da 100mila euro ciascuno per il Piemonte, Campania e Puglia

Tre vincite da 100mila euro ciascuno premiano, nell’estrazione del 10&Lotto del 28 marzo, Acqui Terme (AL), Ascea (SA) e Massafra (TA). Premiata anche la Lombardia con due vincite, a Casale Litta, in provincia di Varese, arrivano 50mila euro grazie ad un ‘nove’ Oro, mentre a Gazzaniga, in provincia di Bergamo, 9 numeri extra premiano un fortunato giocatore con 40mila euro.

A seguire premi da 20mila euro per Zola Pedrosa, provincia di Bologna, grazie ad un ‘otto’ Doppio Oro, a Roma, per effetto di un ‘nove’, ad Altamura, in provincia di Bari, un ‘quattro’ Doppio Oro mentre Novara e Mondragone, in provincia di Caserta, premiate grazie ad un ‘nove’.

L’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito oltre 29 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 967 mld dall’inizio dell’anno.

