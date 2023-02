ICE Landmark Awards, l’8 febbraio il pretigioso evento delle premiazioni

L’8 febbraio, dalle 16:00 alle 17:00, presso l’ICE Lounge, verrenno pemiati con gli ICE Landmark Awards alcune delle personalità più influenti del settore e le organizzazioni commerciali più note.

Tra i premiati Ernie Stevens, Jr. Presidente e portavoce nazionale dell’Indian Gaming Association (IGA) la cui leadership durante Covid ha contribuito a proteggere e preservare Tribal Gaming e garantire i finanziamenti vitali necessari per mantenere i casinò tribali solvibili nel peggiore dei casi della pandemia.

Ernie Stevens è affiancato da un sostenitore dell’industria statunitense, Roy Student, che in una illustre carriera di 50 anni ha fondato ed è stato presidente sia di Gaming Systems International che di Cyberview Technology. I destinatari di Landmark con sede in Europa includono il veterano giornalista del settore David Snook che per primo ha riferito sulla mostra, allora nota come ATEI, nel 1968 e Per Jaldung, che è stato presidente della European Casino Association dal 2015.

Il premio postumo alla carriera è in onore di Jimmy Thomas, morto il 30 luglio 2022 all’età di 88 anni. Jimmy è stato un pioniere, innovatore e filantropo la cui scintilla creativa ha cambiato il volto dell’industria del gioco d’azzardo nel Regno Unito. Simon Thomas, che è il presidente esecutivo, The Hippodrome Casino accetterà l’ICE Landmark in onore di suo padre.

Saranno inoltre riconosciute cinque organizzazioni commerciali. Les Ambassadeurs riceverà un punto di riferimento in riconoscimento dei suoi impegni innovativi rispetto alla filantropia aziendale e all’impegno della comunità. Betson Group, che celebra il suo 60° anniversario, TCS John Huxley (50° anniversario), Continent 8 (25° anniversario) e Nanocosmos (25° anniversario) riceveranno tutti un ICE Landmark.

Parlando prima delle presentazioni, l’amministratore delegato di Stuart Hunter, Clarion Gaming, ha dichiarato: “I Landmark Awards servono come riconoscimento degli straordinari risultati delle persone e delle organizzazioni che compongono questo straordinario settore. Molte delle iniziative progressiste, dei prodotti rivoluzionari e delle personalità influenti che hanno plasmato il settore hanno avuto forti legami con ICE e il suo predecessore ATEI e sono lieto che lo spettacolo continui a svolgere un ruolo così importante contribuendo a creare opportunità e prosperità per il business globale.”

“I destinatari di questi premi sono stati tutti nominati all’interno del settore ed è un onore averli con noi in questa storica edizione di quella che è la più influente e internazionale fiera del gioco d’azzardo b2b al mondo”.

PressGiochi