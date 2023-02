Italia: dall’inizio dell’anno un vortice di grandi manovre aziendali

Tanti movimenti in Italia in questa prima parte dell’anno, con accordi e acquisizioni che vanno a potenziare i rispettivi marchi, più la notizia-bomba del possibile ingresso di Lottomatica in borsa.

Partiamo dalla notizia più recente, quella che riguarda l’acquisizione, da parte della Elys Game, della parmense Engage IT Services, specializzata in: applicazioni di scommesse sportive; giochi per piattaforme cloud, web e mobile; sviluppo dell’esperienza utente; business intelligence personalizzata; consulenza sulla trasformazione digitale; gestione di prodotti e progetti end-to-end. Elys Game, con sede a Las Vegas e quotata al Nasdaq, vantava già una presenza in Italia tramite la Multigioco.

Con l’integrazione del team Engage, Elys intende rafforzare e le capacità ingegneristiche interne e di affrontare l’aumento della domanda per le proprie soluzioni. Inoltre, supporterà lo sviluppo delle vendite negli Stati Uniti, i cui fiori all’occhiello sono la tecnologia di scommesse sportive Elys Gameboard, la piattaforma di gestione degli account dei giocatori (PAM) e la piattaforma proprietaria di virtual gaming.

NetBet Italy, uno dei primi portali autorizzati da ADM (2008), ha aggiunto al proprio portafoglio i prodotti del provider B2B Ezugi. Parte di Evolution Gaming dal 2018, Ezugi è specializzata in soluzioni di gioco di casino e lotterie dal vivo, con una vasta gamma di giochi con crouper di nuova generazione come Ultimate Roulette, Ultimate Andar Bahar e Video Blackjack. Accanto a ciò, Ezugi offre soluzioni di distribuzione, back office, supporto e fidelizzazione dei giocatori altrettanto avanzate ai suoi licenziatari. Ecco allora che NetBet Italy andrà a potenziare la propria con prodotti Live di altissimo livello – Live Blackjack, Live Roulette e Live Baccarat – creando un’esperienza online che ricorda da vicino quella di un vero casinò.

Hacksaw Gaming, società maltese specializzata in mobile games, che vanta numerosi partner di prestigio a livello internazionale, ha rafforzato il suo recente ingresso nel mercato italiano siglando una partnership con StarCasino. L’esordio è avvenuto un mese fa tramite 888casino, con giochi quali Wanted Dead or a Wild, Joker Bombs e Hand of Anubis, che ora sono disponibili su StarCasino, che fa parte del Gruppo Betsson, insieme a tanti altri che arriveranno nel prossimo futuro. In tal modo, Starcasino prosegue nella propria politica di espansione, che nel 2022 l’ha portata ad introdurre ben 1.130 nuovi giochi e 7 nuovi provider internazionali.

Pragmatic Play – altro importantissimo fornitore B2B di giochi, che ha uffici commerciali a Gibilterra, a Malta e nell’Isola di Man, oltre a uffici operativi e di sviluppo in numerose località in tutto il mondo – espanderà la sua presenza in Italia attraverso un agreement con Betpoint, affiancandolo agli altri partner con cui è già al lavoro: Planetwin365 e Sportbet di SKS365 (con cui è entrata in partnership a fine dicembre, fornendo i suoi prodotti live casino). Tantissime nuove slot online sulla rampa di lancio per l’azienda barese, tra cui Gates of Olympus, Candy Stars e Firebird Spirit.

A proposito della SKS365, da segnalare l’assegnazione del prestigioso premio 2023 per l’Italia rilasciato dall’Istituto Top Employers, che certifica in tutto il mondo le società eccellenti nel rapporto e nella gestione dei propri dipendenti. Come ha affermato Brian Dean, CPO di SKS365, questo è il riconoscimento del percorso di trasformazione e ristrutturazione dell’azienda durato 5 anni, contraddistinto dal costante impegno nello sviluppo di una cultura pionieristica del posto di lavoro che metta al primo posto le esigenze delle nostre persone.

L’ippica statunitense sbarca in Italia grazie all’agreement fra l’americana XB Net e la MST (Media System Technologies) di Potenza, che a sua volta distribuirà la suite di programmazione nordamericana ai propri partner: Eurobet, Goldbet, Sisal, BetFlag, SKS365, Lottomatica e Microgame. Eventi come i Breeders’ Cup World Championships e la Pegasus World Cup, andranno dunque ad arricchire l’offerta di betting ippico nel nostro paese, permettendo agli appassionati di avere nuove opportunità di gioco fra le ore 18:00 e le 05:00.

Tale accordo arriva appena una settimana dopo che XB Net ha firmato una partnership con IZIBET, marchio del gruppo IZI e partner di scommesse della lotteria nazionale maltese, per espandere la suite di contenuti di corse di cavalli dell’operatore.

XB Net è membro di The Stronach Group, il principale proprietario e gestore di piste da corsa e tecnologia di scommesse pari-mutuel del Nord America. Le piste dello Stronach Group includono Gulfstream Park (Miami, FL), Santa Anita Park (Los Angeles, CA) e Pimlico Race Course (Baltimora, MD), la sede del famoso Preakness Stakes.

La piattaforma iGaming di Flows (UK) ha trovato il terzo partner italiano nel concessionario GAD Vincitù, per la fornitura della sua piattaforma no-code, che permette ai suoi partner di coordinare vari punti dati da un’unica posizione, accelerando la consegna e riducendo i costi operativi, nonché di velocizzare le integrazioni e lo sviluppo attraverso un’unica interfaccia. Uno strumento importantissimo in chiave strategica di marketing, perché l’estrazione dei dati di gioco in tempo reale dà modo all’operatore di creare offerte immediate e mirate agli users, e quindi di rafforzarne la fidelizzazione.

Infine, da segnalare la nascita di una nuova partnership tutta italiana fra WorldMatch, azienda padovana operante nel settore online, e Bull Gaming, marchio premium della Bakoo. Il primo atto dell’accordo consiste nella distribuzione di 10 giochi per il mercato italiano, che nei prossimo mesi saranno disponibili sui migliori portali. Alcuni giochi WorldMatch sono già stati rilasciati sulle piattaforme AWP con altri brand riscuotendo un grande successo.

Senza nulla togliere all’importanza delle notizie sin qui riportate, quella del possibile ingresso in borsa di Lottomatica è sicuramente la più rilevante. La società starebbe lavorando con alcune banche – tra cui UniCredit – per decidere in merito alla quotazione a Piazza Affari, che potrebbe avvenire già nel secondo trimestre dell’anno. Con circa 1,6 miliardi di euro di ricavi e 22 miliardi di euro di raccolta, Lottomatica è leader di mercato in tutte le aree di attività. Inoltre, vanta una base di circa un milione di clienti online e dispone della maggiore rete di distribuzione in Italia nel settore dei giochi, con oltre 18.000 punti vendita che includono 6.000 punti specialistici e 12.000 bar e tabaccherie.

Si tratterebbe del secondo big del mondo del gioco italiano, negli ultimi due anni, a valutare una quotazione in Borsa. Anche Sisal, si ricorderà, ha provato a quotarsi a Piazza Affari a fine 2021, prima di essere acquistata dal gruppo britannico Flutter Entertainment, in un accordo da 1,9 miliardi di euro.

Marco Cerigioni – PressGiochi