BeActive! European Lotteries e ENGSO insieme per aiutare i giovani a diventare ambasciatori dell’integrità sportiva

Uniti negli sforzi per promuovere lo sport basato sui valori e consentire ai giovani di diventare gli agenti del cambiamento, oggi The European Lotteries (EL) e la European Sports ONG (ENGSO) hanno lanciato il progetto ”Youth”, cofinanziato da Erasmus+ Programma Integrity Ambassadors” (YIAP) nell’ambito della Settimana Europea dello Sport 2022.

Una collaborazione tra otto organizzazioni sportive europee, questa nuova iniziativa mira a consentire ai giovani di diventare ambasciatori dell’integrità sportiva nelle loro comunità e promuovere attivamente azioni a livello locale, promuovendo la partecipazione attiva allo sport e costruendo una cultura di integrità all’interno dello sport di base europeo.

Oltre 30 giovani volontari e atleti hanno l’opportunità di impegnarsi e creare slancio all’interno della comunità sportiva europea con questa importante iniziativa. Durante un seminario dedicato “#BeActive for Sport Integrity” il 29 settembre 2022 a Bruxelles, relatori stimolanti hanno sottolineato l’importanza dei giovani, dell’inclusione e dell’integrità.

Nelle parole del relatore principale Paul Standaert, Segretario, Panathlon International EU Bruxelles e membro del Board, Belgian Gymnastics “La promozione di uno stile di vita sano legato allo sviluppo dei valori umani è il nostro obiettivo. Fin dall’inizio della Settimana Europea dello Sport, il Panathlon ha stretto una partnership con la Commissione Europea per contribuire a promuovere la campagna #Beactive all’interno della sua rete. I club del Panathlon continuano a organizzare diverse attività che mirano a promuovere i valori etici tra i giovani”.

Dare potere ai giovani per un ambiente sportivo più sicuro e pulito è il messaggio principale del programma YIAP. ”La cooperazione e la collaborazione sono un must, lavorare insieme e coinvolgere le parti interessate a tutti i livelli – dai club sportivi locali e dalle federazioni nazionali ai dirigenti sportivi e agli atleti professionisti”, ha affermato Ugne Chmeliauskaite, presidente dell’ENGSO Youth e atleta della nazionale lituana di hockey su prato squadra.

”Sostenere lo sport e condividere gli stessi valori – responsabilità e integrità – è nel DNA delle lotterie”, aggiunge Olivier Alstenes, COO, Loterie Nationale Loterij, Belgio. Accesso a tutti gli sport da progetti locali per facilitare l’integrazione tra le comunità per ispirare i giovani atleti a partecipare agli sport di squadra, le lotterie lavorano a beneficio della società e continuano a sostenere le comunità sportive per promuovere il fair play, l’integrità e la trasparenza.

Hrisitina Hristova, project manager, European University Sports Association (EUSA) ha sottolineato l’importanza dell’integrità sportiva all’interno dello sport universitario e la promozione dell’equità e del fair play nelle competizioni sportive. Jenni Hakkinen, Project manager, Special Olympics Europe Eurasia, insieme agli atleti giovanili, ha sottolineato il motivo per cui l’inclusione e l’integrità sono importanti e l’importanza di sostenere i giovani come leader nello sport. Condividendo gli stessi valori fondamentali di responsabilità, sostenibilità e integrità, ENGSO ed EL continuano a rafforzare la loro collaborazione per l’integrità dello sport. EL sostiene la partnership con ENGSO con la sua vasta esperienza nel lavoro con il tema dell’integrità, in particolare nel campo dello sport.

PressGiochi