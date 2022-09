Nasce Starcasinò Bet: il nuovo sportsbook di Starcasinò

StarCasinò si proietta in una nuova era con il lancio del suo nuovo Sportsbook: StarCasinò Bet. Con questa importante novità il brand italiano di Betsson Group – passa da casinò pure

StarCasinò si proietta in una nuova era con il lancio del suo nuovo Sportsbook: StarCasinò Bet.

Con questa importante novità il brand italiano di Betsson Group – passa da casinò pure player a full gambling brand – puntando a diventare sempre di più un punto di riferimento nel settore del gambling e a soddisfare al massimo i propri utenti.

Nasce così StarCasinò Bet, la piattaforma di intrattenimento digitale che consentirà agli appassionati di betting di scommettere sul calcio e su tutti gli sport che preferiscono grazie alle nuove quote, tra le più competitive sul mercato, nonché grazie all’introduzione del provider BetRadar.

Forte dell’esperienza maturata negli anni, StarCasinò offre un prodotto sicuro, affidabile, con metodi di pagamento rapidi e trasparenti. Grazie ai valori che lo accompagnano, il brand ha ricevuto progressivamente la fiducia degli utenti, in primis per la qualità dell’offerta ma anche per la capacità di intrattenerli e prendersi cura di loro grazie ad un servizio clienti sempre attivo.

“Siamo fieri di annunciare la nascita di StarCasinò Bet, il nostro nuovo Sportsbook, con cui intendiamo garantire sin da subito la migliore esperienza di gioco e le migliori quote, forti di quanto costruito negli anni. StarCasinò Bet è la novità che nasce da una certezza: StarCasinò. I Casinò sono, infatti, da sempre tra i migliori betting player. I risultati che abbiamo registrato nell’ultimo periodo ne sono la prova e dimostrano la nostra capacità di raggiungere i clienti con prodotti di qualità, offrendo un intrattenimento sicuro e a 360 gradi. Siamo certi che grazie a StarCasinò Bet soddisferemo ancora di più la nostra customer base e tutti gli appassionati. È un progetto in cui ho creduto fin dall’inizio e l’azienda è stata pronta a supportarmi negli investimenti. La strada da percorrere è lunga, ma noi siamo pronti.” dichiara Stefano Tino, Managing Director di Betsson Group Italy.

