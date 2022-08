New York: le famiglie mafiose Genovese e Bonanno ricreano uno scenario da anni Trenta!

Otto uomini affiliati alle famiglie mafiose Genovese e Bonanno di New York – tra cui Sal the Shoemaker, Little Anthony e Joe Fish – sono accusati di gestione di bische

Il detective della polizia della contea di Nassau Hector Rosario, è accusato di aver preso tangenti dai mafiosi che gestiscono le bische e di aver organizzato incursioni in bische concorrenti

La rete delle bische illegali era coperta da attività di facciata: una gelateria, un negozio di scarpe, e persino dei club di tifosi di calcio

Martedì, i pubblici ministeri della corte federale di Brooklyn hanno formulato l’accusa nei confronti di otto mafiosi delle famiglie Genovese e Bonanno di gestire bische illegali con la protezione di un poliziotto disonesto. Tutti i sospettati sono stati rilasciati su cauzione.

La collaborazione tra le due famiglie criminali risale ad almeno un decennio fa, al 2012, quando hanno aperto congiuntamente una “lucrativa operazione di gioco d’azzardo illegale” al Gran Caffe Gelateria a Lynbrook a Long Island.

I protagonisti

Anthony Pipitone, 49 anni, di Deer Park, a Long Island, è accusato di essere un caporegime della famiglia Bonanno e di sovrintendere alle bische illegali. E’ stato liberato su una cauzione di $ 2 milioni, la più alta di tutte.

Vito Pipitone, 40 anni, “soldato” della famiglia criminale Bonanno; il grado più basso di “made men”. Arrestato a Wellington, in Florida, e processato a Miami.

Mark Feur, 59 anni, di Oceanside, a Long Island, è accusato di essere un collaboratore della famiglia Genovese. Rilasciato con una cauzione di $ 200.000

Agostino Gabriele, 35 anni, di Glendale, nel Queens, èaccusato di essere socio della famiglia Bonanno

Carmelo Polito, 63 anni, caporegime del clan genovese. Arrestato nel distretto orientale di New York. Rilasciato su cauzione da $ 1,1 milioni.

Giuseppe ‘Joe Fish’ Macario, 68 anni, soldato della famiglia Genovese. Arrestato nel distretto orientale di New York. Rilasciato con una cauzione di $ 700.000.

Salvatore ‘Sal il Calzolaio’ Rubino, 58 anni, associato alla famiglia Genovese. Arrestato nel distretto orientale di New York. Rilasciato con una cauzione di $ 150.000.

Giuseppe ‘Joe Box’ Rutigliano, 63 anni, associato alla famiglia Genovese: rimane latitante.

Il detective Hector Rosario è stato rilasciato con una cauzione di $ 500.000. E’ stato “sospeso senza stipendio, in attesa di un’udienza amministrativa”, ha detto alla stazione il commissario di polizia della contea di Nassau Patrick Ryder.

Tutti compariranno in tribunale il 13 settembre, davanti al giudice Eric Vitaliano, e dovranno rispondere dei reati di racket, gioco d’azzardo illegale, cospirazione per riciclaggio di denaro, ostruzione alla giustizia e reati correlati.

Mentre il periodo d’oro della criminalità organizzata a New York è passato da molto tempo – e molti tipi di gioco d’azzardo che un tempo erano dominio esclusivo della mafia sono ora legali nello stato – il procuratore distrettuale della contea di Nassau Anne T. Donnelly ha affermato che “le incriminazioni sono la prova che il crimine è vivo e vegeto nelle nostre comunità”.

Michael Driscoll, capo dell’ufficio dell’FBI di New York, ha affermato che i membri delle cinque famiglie della criminalità organizzata “dimostrano ogni giorno di non essere contrari a lavorare insieme per promuovere i loro piani illeciti, usando gli stessi stanchi metodi per spremere denaro dalle loro vittime. Le nostre indagini attive mostrano che la mafia si rifiuta di imparare dalla storia ed ora deve affrontare la giustizia per i suoi crimini”.

“Gli arresti odierni di membri di due famiglie criminali di La Cosa Nostra dimostrano che la mafia continua a inquinare le nostre comunità con gioco d’azzardo illegale, estorsioni e violenze mentre utilizza il nostro sistema finanziario per i propri piani criminali”, ha affermato il procuratore statunitense Breon Peace. “Ancora più inquietante è la condotta vergognosa di un detective che ha tradito il suo giuramento e gli uomini e le donne onesti del dipartimento di polizia della contea di Nassau quando si sarebbe schierato con i criminali”, ha aggiunto Peace.

Oltre alla gelateria di Lynbrook, i pubblici ministeri affermano che i gangster hanno utilizzato una rete di altri negozi apparentemente legittimi come facciate per le bische: il National Soccer Club nel Queens, il Glendale Sports Club nel Queens, il “Soccer Club” al 129 Rockaway Avenue a Valley Stream, il Sal’s Shoe Repair a Merrick e il Centro Calcio Italiano Club a West Babylon.

I pubblici ministeri affermano che i clan gestivano clandestinamente “macchine da gioco illegali tipo joker poker” e giochi di poker, e che ciascuna delle bische produrrebbe più di $ 2.000 di proventi illeciti al giorno.

I profitti guadagnati attraverso le bische sono stati riciclati attraverso trasferimenti di denaro agli imputati e attraverso “calci” ai leader delle famiglie criminali.

La famiglia criminale Genovese gestiva le sale da gioco del Sal’s Shoe Repair e del Centro Calcio Italiano Club, mente la famiglia criminale Bonanno gestiva i fronti del Soccer Club, il National Soccer Club e il Glendale Sports Club, secondo i pubblici ministeri.

Polito, presunto capitano ad interim della famiglia criminale Genovese, è anche accusato di gestire un sito web di gioco d’azzardo sportivo illegale chiamato “PGWLines”. Polito è anche accusato di aver tentato di estorcere denaro da un individuo che ha perso diverse migliaia di dollari in scommesse piazzate attraverso il sito web, minacciandolo di “spezzargli la faccia” e poi di ucciderlo.

