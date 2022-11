Gioco di stato: il ruolo del gestore e la futura messa in sicurezza del settore.

Dal contrasto al gioco illegale al riordino, dal peso economico ed occupazionale alla tutela della figura del gestore degli apparecchi da intrattenimento: l’importanza della tutela delle piccole e medie imprese e dei lavoratori del gioco pubblico.

Da tre generazioni – fa sapere l’associazione Sapar che ha organizzato per il 1° dicembre il primo ENADA Roma Workshop – siamo al fianco di famiglie e imprese: tra battaglie e successi Sapar tutela i diritti di chi opera per il gioco di Stato

Per i primi 60 anni vi aspettiamo il prossimo 1° dicembre, all’Hotel Sheraton Parco dei Medici a Roma (via Salvatore Rebecchini 39), alle ore 15:00 per il convegno “Gioco di Stato: il ruolo del gestore e la futura messa in sicurezza del settore”.

PressGiochi